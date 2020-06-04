"Юнайтед" наградит Брандона Уильямса новым контрактом

"Манчестер Юнайтед" предложит Брандону Уильямсу новый контракт, который отметит изменившийся статус защитника в первой команде.

Свой действующий трудовой договор Уильямс заключил еще в октябре, к тому моменту сыграв только два матча за команду Оле Гуннара Сульшера.



С тех пор 19-летний англичанин доказал, что может стать надежной опорой для главного тренера и серьезным конкурентом для Люка Шоу слева в обороне.



Сейчас Уильямс, на счету которого уже 26 матчей за "красных дьяволов", получает скромные 4 тысячи фунтов в неделю — примерно в 50 раз меньше Шоу. Это недоразумение клуб надеется вскоре исправить.



Как сообщает The Athletic, Уильямс получит новый контракт на улучшенных условиях. Кроме того, прогресс Брандона заставил "Юнайтед" отказаться от покупки еще одного левого защитника, а это значит, что воспитанник "дьяволов" сможет продолжать играть и развиваться.