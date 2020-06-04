Клубы Премьер-Лиги смогут делать по пять замен за матч

Клубы Премьер-Лиги проголосовали за увеличение количества разрешенных замен в остатке сезона 2019/20.

Напомним, в прошлом месяце Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в качестве временной меры на посткоронавирусный период разрешил увеличить количество допустимых замен с трех до пяти, оставив лигам право самостоятельно принять или отвергнуть эту идею.



Клубам Премьер-Лиги эта идея понравилась, и во время очередной видеоконференции, прошедшей сегодня, она была утверждена. Кроме того, количество игроков на скамейке каждой команды увеличится с привычных семи до девяти.



Как и прежде, каждой команде будут доступны только три возможности — плюс перерыв между таймами — для замен, дабы не затягивать игру.