Диего Коста приговорен к штрафу и шести месяцам тюрьмы

Бывший нападающий "Челси" Диего Коста был приговорен к шести месяцам тюремного заключения и внушительному штрафу, но за решетку не отправится.

Некоторое время назад Коста стал очередным футболистом, которого испанские власти уличили в уклонении от уплаты налогов. Ранее то же самое произошло с Лионелем Месси, Лукой Модричем, Хавьером Маскерано и Марсело.



После своего перехода в "Челси" в 2014 году Коста не заплатил в испанскую казну более 1 млн. евро (900 тыс. фунтов), скрыв свой доход в размере свыше 5.15 млн. евро (4.63 млн. фунтов).



Также 31-летний испанец утаил выплаты в размере свыше 1 млн. евро за использование своего образа.



В четверг Диего, натянув маску на лицо, явился в суд, который обязал его выплатить все налоги плюс проценты на них, а также оштрафовал на 500 тыс. евро (450 тыс. фунтов) и приговорил к полугоду тюрьмы.



Однако сидеть за решеткой игроку "Атлетико" не придется. Испанский закон позволяет заменить тюремные сроки до двух лет за ненасильственные преступления дополнительным штрафом, на который Коста и согласился, сообщает Sky Sports.