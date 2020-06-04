Диего Коста приговорен к штрафу и шести месяцам тюрьмы

Диего Коста Бывший нападающий "Челси" Диего Коста был приговорен к шести месяцам тюремного заключения и внушительному штрафу, но за решетку не отправится.

Некоторое время назад Коста стал очередным футболистом, которого испанские власти уличили в уклонении от уплаты налогов. Ранее то же самое произошло с Лионелем Месси, Лукой Модричем, Хавьером Маскерано и Марсело.

После своего перехода в "Челси" в 2014 году Коста не заплатил в испанскую казну более 1 млн. евро (900 тыс. фунтов), скрыв свой доход в размере свыше 5.15 млн. евро (4.63 млн. фунтов).

Также 31-летний испанец утаил выплаты в размере свыше 1 млн. евро за использование своего образа.

В четверг Диего, натянув маску на лицо, явился в суд, который обязал его выплатить все налоги плюс проценты на них, а также оштрафовал на 500 тыс. евро (450 тыс. фунтов) и приговорил к полугоду тюрьмы.

Однако сидеть за решеткой игроку "Атлетико" не придется. Испанский закон позволяет заменить тюремные сроки до двух лет за ненасильственные преступления дополнительным штрафом, на который Коста и согласился, сообщает Sky Sports.


Метки Атлетико, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2020 16:00

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  1. unclearness 04.06.2020 17:04 # unclearness
    Типичная пенсомразь, ничего удевительного

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  2. iceteam 04.06.2020 16:18 # iceteam
    Очень он любил устраивать ебалочку лузерпуку и сосеналу)) зверь

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  3. ko1obok 04.06.2020 16:12 # ko1obok
    Типичный пёс, даже не удивлён.

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  4. jirrort 04.06.2020 16:10 # jirrort
    Как же он ебал картонных недочемпиков

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