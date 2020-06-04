Диего Коста приговорен к штрафу и шести месяцам тюрьмы
Бывший нападающий "Челси" Диего Коста был приговорен к шести месяцам тюремного заключения и внушительному штрафу, но за решетку не отправится.
Некоторое время назад Коста стал очередным футболистом, которого испанские власти уличили в уклонении от уплаты налогов. Ранее то же самое произошло с Лионелем Месси, Лукой Модричем, Хавьером Маскерано и Марсело.
После своего перехода в "Челси" в 2014 году Коста не заплатил в испанскую казну более 1 млн. евро (900 тыс. фунтов), скрыв свой доход в размере свыше 5.15 млн. евро (4.63 млн. фунтов).
Также 31-летний испанец утаил выплаты в размере свыше 1 млн. евро за использование своего образа.
В четверг Диего, натянув маску на лицо, явился в суд, который обязал его выплатить все налоги плюс проценты на них, а также оштрафовал на 500 тыс. евро (450 тыс. фунтов) и приговорил к полугоду тюрьмы.
Однако сидеть за решеткой игроку "Атлетико" не придется. Испанский закон позволяет заменить тюремные сроки до двух лет за ненасильственные преступления дополнительным штрафом, на который Коста и согласился, сообщает Sky Sports.
04.06.2020 16:00
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Типичная пенсомразь, ничего удевительного
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Очень он любил устраивать ебалочку лузерпуку и сосеналу)) зверь
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Типичный пёс, даже не удивлён.
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Как же он ебал картонных недочемпиков
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