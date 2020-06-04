Шейн Лонг продлил контракт с "Саутгемптоном"

Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг продлил на два года контракт со своим клубом — до конца сезона 2021/22.

Лонг выступает за клуб с "Сент-Мэри" после своего перехода из "Халла" в 2014 году. За это время Шейн забил 35 голов, лишь в марте отметив свой 200-й матч за "святых".



33-летний игрок сборной Ирландии мог покинуть "Саутгемптон" уже в конце этого месяца, но решил продлить свое пребывание в клубе, вслед за главным тренером Ральфом Хазенхюттлем.



"Он забил ряд важных голов за нас и помог создать гораздо больше для своих партнеров по команде. Думаю, это одно из его главных качеств. Он отличный командный игрок, он положительно влияет на коллектив, когда играет".



"Также он является правильным примером для молодежи в плане поведения на поле и за его пределами, поэтому это хорошая новость, что он останется частью нашей команды еще два года", — сообщил Хазенхюттль.