Фернандеш рассказал, что отверг интерес "Тоттенхэма"

Полузащитник Бруну Фернандеш рассказал, что в отверг интерес "Тоттенхэма", и "Манчестер Юнайтед" всегда был его приоритетом.

Присоединившись к "Юнайтед" в январе, Фернандеш сходу принялся демонстрировать блестящий футбол. Бруну утвердился в качестве ключевого игрока и лидера "красных дьяволов".



Однако португальский плеймейкер признается, что мог переехать в Премьер-Лигу еще прошлым летом, когда им интересовался "Тоттенхэм".



"Тоттенхэм" с Маурисио Почеттино был первым клубом, приблизившимся к покупке меня. Но я не знаю — возможно, они подумали, что "Спортинг" хочет слишком много за меня, поэтому в тот момент "Спортинг" решил, что не хочет продавать меня".



"Тоттенхэм" обратился насчет меня летом, а "Манчестер" — в январе. Возможно, "Тоттенхэм" и вернулся за мной в январе, но когда я узнал об интересе "Манчестера", я хотел разговаривать только с ними".



"Манчестер" был клубом моей мечты в Англии, поэтому я счастлив. Я получил возможность перейти в команду, за которую всегда мечтал играть".



"Прошлым летом "Тоттенхэм" был ближе всех к покупке меня. Мной также интересовались команды из Франции и одна команда из испанской лиги, но когда обратился "Манчестер", другие варианты отпали", — цитирует Фернандеша Daily Mirror.