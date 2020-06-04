Бэйл не вернется в Премьер-Лигу и может завершить карьеру в "Реале"

Вингер "Реала" Гарет Бэйл не заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу и готов завершить свою карьеру на "Сантьяго Бернабеу".

Бэйла регулярно связывают с отъездом из Мадрида по причине прохладных отношений с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом и фанатами испанского клуба.



Склонный к травмам 30-летний валлиец получает 600 тысяч фунтов в неделю, что делает его обузой для "Реала", однако Бэйл не думает о том, чтобы вернуться в Премьер-Лигу.



"Нет, нет. Он живет той жизнью, которой и хочет жить. Что касается финансов, то он и так уже не будет ни в чем нуждаться до конца своей жизни, как и его дети с его внуками".



"Он выиграл все в мире, за исключением Чемпионата Мира, но он выступает за сборную Уэльса, поэтому Чемпионат Мира вне его зоны досягаемости. Возвращение в Премьер-Лигу стало бы для него большим событием, но я не думаю, что он хочет этого в данный момент. Он весьма счастлив в "Реале".



"Я не имею понятия, сколько бы он мог стоить. Это заинтересованные клубы должны решить, сколько они хотят заплатить за него. У него довольно высокая зарплата, и ему очень важно, где он живет".



"Он вполне счастлив в Мадриде и живет очень красивой жизнью. Я не вижу, почему он не может завершить свою карьеру в Мадриде", — сообщил агент Джонатан Барнетт BBC Radio 4.