"Юнайтед" и "Челси" признали поражение в борьбе за Вернера

Представители Тимо Вернера посоветовали "Манчестер Юнайтед" и "Челси" забыть о нападающем "РБ Лейпциг".

24-летний Вернер выдающимся образом проводит этот сезон, наколотив 25 голов в Бундеслиге и еще четыре в Лиге Чемпионов.



Фаворитом в борьбе за игрока сборной Германии остается "Ливерпуль", и Daily Mirror утверждает, что Тимо уже договорился с "красными" о пятилетнем контракте с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю, отчаянно желая поработать со своим соотечественником Юргеном Клоппом.



Однако в изменившейся экономической ситуации "Ливерпуль" не готов расстаться с 50 млн. фунтов, что прописаны в контракте Вернера с "РБ Лейпциг" в качестве отступных.



В данный момент Вернер ждет пока "Ливеруль" и "РБ Лейпциг" договорятся, даже не собираясь рассматривать другие варианты. "Юнайтед" и "Челси" уже признали поражение в борьбе за Тимо и готовы обратиться к другим трансферным целям.