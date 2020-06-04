"Юнайтед" и "Челси" признали поражение в борьбе за Вернера

Тимо Вернер Представители Тимо Вернера посоветовали "Манчестер Юнайтед" и "Челси" забыть о нападающем "РБ Лейпциг".

24-летний Вернер выдающимся образом проводит этот сезон, наколотив 25 голов в Бундеслиге и еще четыре в Лиге Чемпионов.

Фаворитом в борьбе за игрока сборной Германии остается "Ливерпуль", и Daily Mirror утверждает, что Тимо уже договорился с "красными" о пятилетнем контракте с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю, отчаянно желая поработать со своим соотечественником Юргеном Клоппом.

Однако в изменившейся экономической ситуации "Ливерпуль" не готов расстаться с 50 млн. фунтов, что прописаны в контракте Вернера с "РБ Лейпциг" в качестве отступных.

В данный момент Вернер ждет пока "Ливеруль" и "РБ Лейпциг" договорятся, даже не собираясь рассматривать другие варианты. "Юнайтед" и "Челси" уже признали поражение в борьбе за Тимо и готовы обратиться к другим трансферным целям.


Метки Вернер, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2020 12:00

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  1. chelsea2009 04.06.2020 12:58 # chelsea2009
    Daily Mirror утверждает.Вы товарищи,портовые гегемоны, почитали бы ещё новости с Мурзилки.

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  2. scauzer11 04.06.2020 12:48 # scauzer11
    пенсопетеки, а вы реально думали что зацепите его, Коут и Кекчу ждут ещё, хотя Коут может и не пойти))

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  3. mikkiynwa 04.06.2020 12:25 # mikkiynwa
    Просто насрали на пенсов и нассали

    Как всегда

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  4. superperez101 04.06.2020 12:23 # superperez101
    нормально вернер в гермашке назабивал
    в апл тоже назабивает всяким лошкам у кого попадание в лч предел мечтаний

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  5. manutd-20champ 04.06.2020 12:11 # manutd-20champ
    Игало задороже будет этого задрота.
    колбаса подсуетится и заберет.

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  6. ganinilyha 04.06.2020 12:09 # ganinilyha
    Кто пиарит это дерево? Второй Йович

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  7. mixmaster 04.06.2020 12:08 # mixmaster
    ладно МЮ - у них бабки есть. а щолси нищебродный куда лез?

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  8. superperez101 04.06.2020 12:03 # superperez101
    да это итак было понятно, зачем только колбасе усман дембеле, этож балотелли 2.0 только еще и стеклянный

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