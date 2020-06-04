"Юнайтед" и "Челси" признали поражение в борьбе за Вернера
Представители Тимо Вернера посоветовали "Манчестер Юнайтед" и "Челси" забыть о нападающем "РБ Лейпциг".
24-летний Вернер выдающимся образом проводит этот сезон, наколотив 25 голов в Бундеслиге и еще четыре в Лиге Чемпионов.
Фаворитом в борьбе за игрока сборной Германии остается "Ливерпуль", и Daily Mirror утверждает, что Тимо уже договорился с "красными" о пятилетнем контракте с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю, отчаянно желая поработать со своим соотечественником Юргеном Клоппом.
Однако в изменившейся экономической ситуации "Ливерпуль" не готов расстаться с 50 млн. фунтов, что прописаны в контракте Вернера с "РБ Лейпциг" в качестве отступных.
В данный момент Вернер ждет пока "Ливеруль" и "РБ Лейпциг" договорятся, даже не собираясь рассматривать другие варианты. "Юнайтед" и "Челси" уже признали поражение в борьбе за Тимо и готовы обратиться к другим трансферным целям.
04.06.2020 12:00
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Последние комментарии:
Daily Mirror утверждает.Вы товарищи,портовые гегемоны, почитали бы ещё новости с Мурзилки.
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пенсопетеки, а вы реально думали что зацепите его, Коут и Кекчу ждут ещё, хотя Коут может и не пойти))
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Просто насрали на пенсов и нассали
Как всегда
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нормально вернер в гермашке назабивал
в апл тоже назабивает всяким лошкам у кого попадание в лч предел мечтаний
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Игало задороже будет этого задрота.
колбаса подсуетится и заберет.
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Кто пиарит это дерево? Второй Йович
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ладно МЮ - у них бабки есть. а щолси нищебродный куда лез?
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да это итак было понятно, зачем только колбасе усман дембеле, этож балотелли 2.0 только еще и стеклянный
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