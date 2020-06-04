"Вест Хэм" предложил "Арсеналу" и "Пэлас" сыграть товарищеские матчи

Вест Хэм — Арсенал "Вест Хэм" попросил "Арсенал" и "Кристал Пэлас" стать спарринг-партнерами "молотобойцев" перед возобновлением сезона Премьер-Лиги 17 июня.

Напомним, на днях Премьер-Лига разрешила своим клубам играть товарищеские матчи на стадионах и тренировочных базах при соблюдении ряда ограничений, главное из которых — не более 90 минут езды для игроков от дома.

Таким образом, клубы вынуждены искать себе соперников поблизости, и "Вест Хэм", как утверждает The Sun, уже выразил желание встретиться с "Арсеналом" и "Пэлас".

Этот выбор неслучаен. Дело в том, что команда Дэвида Мойеса уже встретилась дважды и с "канонирами", и "орлами" ранее в этом сезоне.

Добавим, в числе девяти оставшихся официальных матчей сезона Премьер-Лиги у "Вест Хэма" значатся дерби против "Челси" и "Тоттенхэма".


Метки Арсенал, Вест Хэм, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2020 11:00

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  1. chelsea88 04.06.2020 11:27 # chelsea88
    Этот выбор неслучаен. Дело в том, что скоро указанные команды будут бороться за выживание и им надо лучше узнать друг-друга.

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