Робер Пирес планирует стать главным тренером

Легенда "Арсенала" Робер Пирес заявил о желании стать главным тренером в обозримом будущем.

46-летний француз, завершивший игровую карьеру в 2016 году, уже имеет скромный тренерский опыт, но в данный момент находится работы.



В предыдущие годы Пирес время от времени участвовал в тренировках "Арсенала" при Арсене Венгере, а также поработал в Индии с "Гоа". Сейчас Робер готовится получить лицензию и откликнуться на новый вызов.



"Некоторые из тех, с кем я играл, решили стать тренерами, спортивными директорами или консультантами. Я пошел этим путем, чтобы сохранить связь с футболом".



"Думаю, тренерское дело — это хорошая работа, хотя здесь тяжелая ежедневная рутина. Думаю, в ближайшие годы я закончу тренерские курсы. Я планирую это сделать в Испании".



"Я не могу сказать, какую команду буду тренировать. Если честно, такие вещи не выбирают. Ты не можешь знать, где будешь работать главным тренером".



"Позвольте мне привести в пример Сабри Лямуши, который очень счастлив в Чемпионшипе в "Ноттингем Форест". Тренер выходит на рынок и анализирует поступающие предложения".



"Я бы мог сказать вам, что собираюсь тренировать "Арсенал", "Майнц", "Реймс", "Марсель" или "Вильярреал", но не сделаю этого. Сегодня это сложно", — цитирует Пиреса Goal.