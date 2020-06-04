Невилл раскритиковал "Арсенал" за ситуацию с Обамеянгом

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Арсенал" наступил на грабли в ситуации с Пьер-Эмериком Обамеянгом и допустил роковую ошибку в самом начале, когда только покупал габонского нападающего.

После своего перехода из дортмундской "Боруссии" в январе 2018 Обамеянга забил 61 гол в 97 матчах за "канониров", однако сейчас от контракта Пьер-Эмерика остается только 12 месяцев.



Кроме того, на эту ситуацию наложился экономический кризис, и теперь "Арсенал" или вынужден продать своего капитана за бесценок, или лишиться его через год вообще безо всякой компенсации. По мнению Невилла, боссы лондонского клуба снова просчитались.



"Арсенал" слишком часто оказывается в подобном положении".



"Они заключили контракт на три с половиной года с игроком, который стоил им 60 миллионов фунтов. Будь я на их месте, я бы как минимум хотел предусмотреть четвертый год — просто для того, чтобы ты мог контролировать будущее игрока, если тот хорошо себя покажет в первые два сезона, как это и произошло с Обамеянгом".



"В случае с Обамеянгом "Арсенал" совершил эту ошибку в первый же день. Их текущее положение — это следствие череды ошибок, допущенных в прошлом".



"Арсенал" раз за разом оказывается в ситуации, когда клубом могут командовать игроки. Они могут сохранить его еще на год, но тогда он уйдет безо всякой компенсации", — сообщил Невилл в эфире.