"Тоттенхэм" ждет решения Вертонгена

Ян Вертонген "Тоттенхэм" ждет решения от защитника Яна Вертонгена, когда тот покинет клуб.

По информации Sky Sports, "шпоры" уже не надеются продлить сотрудничество с Вертонгеном, который защищает цвета лондонского клуба с 2012 года.

Вопрос лишь в том, уйдет Ян 30 июня, когда истекает его контракт, или поможет команде Жозе Моуриньо доиграть этот сезон. Решение всецело зависит от игрока.

В данный момент Вертонген все еще обдумывает свое будущее и взвешивает риски. Интерес к 33-летнему бельгийцу проявляют "Наполи" и "Интер" из итальянской Серии А, а также некоторые клубы испанской Ла Лиги.

Отметим, что Премьер-Лига установила 23 июня как дедлайн для краткосрочного продления контрактов с игроками, оказавшимися в похожей с Вертонгеном ситуации.


Метки Вертонген, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2020 08:00

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  1. kel-thuzad 04.06.2020 08:16 # kel-thuzad
    Если не согласится помочь клубу, то он, так сказать, зря уходит из ттх...

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