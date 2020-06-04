"Тоттенхэм" ждет решения Вертонгена
"Тоттенхэм" ждет решения от защитника Яна Вертонгена, когда тот покинет клуб.
По информации Sky Sports, "шпоры" уже не надеются продлить сотрудничество с Вертонгеном, который защищает цвета лондонского клуба с 2012 года.
Вопрос лишь в том, уйдет Ян 30 июня, когда истекает его контракт, или поможет команде Жозе Моуриньо доиграть этот сезон. Решение всецело зависит от игрока.
В данный момент Вертонген все еще обдумывает свое будущее и взвешивает риски. Интерес к 33-летнему бельгийцу проявляют "Наполи" и "Интер" из итальянской Серии А, а также некоторые клубы испанской Ла Лиги.
Отметим, что Премьер-Лига установила 23 июня как дедлайн для краткосрочного продления контрактов с игроками, оказавшимися в похожей с Вертонгеном ситуации.
04.06.2020 08:00
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Если не согласится помочь клубу, то он, так сказать, зря уходит из ттх...
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