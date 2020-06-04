"Фейеноорд" ждет предложения от "Арсенала" по Кекчу

"Фейеноорд" находится в ожидании предложения от "Арсенала" о покупке полузащитника Оркуна Кекчу.

В этом сезоне 19-летний Кекчу совершил настоящий прорыв в своем развитии, утвердившись в качестве основного игрока "Фейеноорда".



Оркун успел забить три гола и отдать шесть результативных передач в 35 матчах, прежде чем пандемия коронавируса досрочно завершила этот футбольный сезон в Голландии.



Как сообщает Voetbal International, "Арсенал" давно следит за Кекчу и в ближайшие недели должен направить свое предложение насчет игрока молодежной сборной Турции.



Добавим, что Оркун, в услугах которого также заинтересована "Севилья", оценивается в 23 миллиона фунтов.



