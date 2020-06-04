"Фейеноорд" ждет предложения от "Арсенала" по Кекчу
"Фейеноорд" находится в ожидании предложения от "Арсенала" о покупке полузащитника Оркуна Кекчу.
В этом сезоне 19-летний Кекчу совершил настоящий прорыв в своем развитии, утвердившись в качестве основного игрока "Фейеноорда".
Оркун успел забить три гола и отдать шесть результативных передач в 35 матчах, прежде чем пандемия коронавируса досрочно завершила этот футбольный сезон в Голландии.
Как сообщает Voetbal International, "Арсенал" давно следит за Кекчу и в ближайшие недели должен направить свое предложение насчет игрока молодежной сборной Турции.
Добавим, что Оркун, в услугах которого также заинтересована "Севилья", оценивается в 23 миллиона фунтов.
04.06.2020 07:00
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