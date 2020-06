Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" предлагал 123 миллиона фунтов за Джейдона Санчо. "Ливерпуль" сделал предложение по Усману Дембеле. УЕФА планирует доиграть Лигу Чемпионов через мини-турнир. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Барселона" переключится на капитана "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга, если не сможет купить нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" еще в феврале предложил 123 миллиона фунтов за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, но получил отказ. (Daily Star)



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется увеличить свой трансферный бюджет на лето за счет продажи Маркоса Рохо, Криса Смоллинга и Алексиса Санчеса. (Evening Standard)



Плеймейкер "Юнайтед" Джесси Лингард не помышляет о переезде в Серию А. (Daily Mail)



"Ливерпуль" сделал предложение вингеру "Барселоны" Усману Дембеле. (Gianluca Di Marzio)



Полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер привлек интерес "Манчестер Сити". (RMC Sport)



"Тоттенхэму" было предложено приобрести полузащитника "Интера" Матиаса Весино за 18 млн. фунтов. (Daily Star)



"Вулверхэмптон" близок к покупке полузащитника "Спортинга" Родригу Фернандеша за 10.6 млн. фунтов. (Daily Star)



Покидающий "Борнмут" свободным агентом вингер Райан Фрэйзер может стать одним из самых востребованных игроков на рынке. (The Athletic)



"Ньюкасл" пытается оградить Мэтти Лонгстаффа от перехода в "Удинезе", улучшив свое предложение для юного полузащитника. (The Telegraph)



В случае перехода в "Удинезе" Лонгстафф немедленно будет отправлен в "Уотфорд" на правах аренды. (Daily Mail)



Другое



Штраф для клубов Премьер-Лиги за нарушение коронавирусных протоколов составит всего 25 тыс. фунтов. (Daily Mail)



Очередной раунд тестирования на коронавирус в Чемпионшипе выявил девять положительных случаев в шести клубах. (Evening Standard)



Amazon сделает свои трансляции матчей Премьер-Лиги бесплатными в остатке сезона. (BBC)



УЕФА планирует сыграть четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги Чемпионов в ходе мини-турнира, который, вероятно, состоится в Лиссабоне. (Daily Express)



Фанаты "Сити" развернут гигантский баннер в пятницу в знак своего протеста против УЕФА. (The Times)



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил решил развивать собственный бренд M10 после завершения сотрудничества с Adidas. (Daily Mirror)