"Манчестер Сити" придется подождать вердикта CAS

Рассмотрение апелляции "Манчестер Сити" по поводу отстранения от еврокубков затянется на срок до двух месяцев.

В прошлом месяце Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что слушания по делу "Сити" против УЕФА пройдут с 8 по 10 июня.



Напомним, "горожане" пытаются оспорить отстранение от еврокубков на два сезона и штраф в 25 миллионов фунтов за многочисленные нарушения правил финансового фейр-плей, которые вменяет чемпионам Премьер-Лиги УЕФА.



Ранее исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано выражал надежду на оперативное рассмотрение апелляции, чтобы клуб смог скорректировать свои планы на будущее.



Начиная со следующего понедельника, CAS начнет слушания по этому делу в режиме видеоконференции, однако источники издания Daily Mirror в Лозанне подтвердили, что вынесение окончательного вердикта может затянуться.



Интрига с участием "Сити" в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов может быть снята только в начале августа, когда сезон Премьер-Лиги уже завершится.