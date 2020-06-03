Артета обратился за помощью к Аршавину

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета обратился к своему бывшему одноклубнику Андрею Аршавину, чтобы заполучить нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

Крайне скудный трансферный бюджет на лето заставляет "Арсенал" быть изобретательным и смотреть туда, куда топ-клубы Европы смотрят редко — например в Санкт-Петербург, откуда сейчас пытается вырваться Азмун.



Сердар выступает в России уже восемь лет и теперь готов попробовать себя в Европе. 25-летнего игрока сборной Ирана сватают в итальянские клубы, однако "канониры" решили не оставаться в стороне.



Как сообщает Area Napoli, Артета уже обратился к Аршавину, которого он знает по своим игровым дням и который с недавних пор работает в структуре "Зенита". Теперь Андрей может стать мостиком между двумя клубами при согласовании сделки.



До кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Азмун оценивался в 30 миллионов фунтов. В своих 33 матчах за "Зенит" Сердар забил 19 голов, а до этого выступал за казанский "Рубин".