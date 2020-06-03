"Реал" готов купить Санчо, но только в следующем году

"Реал" присоединится к числу претендентов на Джейдона Санчо, если тот не покинет дортмундскую "Боруссию" грядущим летом.

На протяжении последних месяцев пресса сватала Санчо в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, ставит под угрозу этот оцениваемый в 100 миллионов фунтов трансфер.



У "Реала" таких денег точно нет, поэтому грядущим летом Королевский клуб даже не будет бороться за Санчо, несмотря на интерес Зинедина Зидана к 20-летнему игроку сборной Англии.



Но если Санчо все-таки останется на следующий сезон в "Боруссии", это даст "Реалу" время поправить свое финансовое положение и составить конкуренцию грандам Премьер-Лиги.



Добавим, что в этом сезоне Бундеслиги Санчо забил 17 голов и отдал 17 результативных передач.



