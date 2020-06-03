Каррагер: "Обамеянг слишком хорош для "Арсенала", но должен остаться"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Арсенал" должен сохранить Пьер-Эмерика Обамеянга на следующий сезон, даже если затем габонский нападающий уйдет свободным агентом.

Сегодня утром в прессе появились слухи, что "канониры" готовы продать своего капитана за 20 миллионов фунтов. Если такую цену никто не предложит, то Обамеянг останется на "Эмирейтс" на следующий сезон.



Это стало бы отступлением от политики "Арсенала", который прежде уже не раз обжигался в похожих ситуациях и при Рауле Санллехи в качестве спортивного директора взял за правило не позволять никому из игроков вступать в заключительные два год по контракту.



Однако Каррагер убежден, что для "Арсенала" будет правильно сохранить Пьер-Эмерика, что бы ни было дальше.



"Это интересная ситуация, и ближе к концу моей карьеры "Ливерпуль" довольно часто оказывался в этой ситуации, когда тебе не хватает чуть-чуть, чтобы попасть в топ-4".



"Это нормально, что "Арсенал" завел за правило не отпускать игроков свободными агентами. Но на месте Микеля Артеты я бы посмотрел на это и подумал: "Даже если он уйдет свободным агентом в следующем году, будет ли у нас больше шансов попасть в Лигу Чемпионов с ним?" Они должны принять это решение".



"В данный момент нет сомнений, что Обамеянг слишком хорош для "Арсенала".



"У нас в "Ливерпуле" это тоже бывало — с Луисом Суаресом и некоторыми другими игроками. Ты отчаянно хочешь сохранить их и хочешь строить команду вокруг них, потому что в случае их ухода придется начинать заново".



"Это проблема, которая имеет место, когда ты пытаешься вернуться в топ-4 и снова утвердиться грозной силой. Именно это и происходит с "Арсеналом".



"Им нужно принять решение. Легко сказать, что его следует отпустить, если он не хочет быть в клубе. Но он каждый год или становится лучшим бомбардиром лиги, или находится где-то рядом, поэтому клубу непросто отказаться от игрока такого уровня".



"Найти бомбардиров вообще непросто. Я бы сохранил Обамеянга и посмотрел, что можно сделать. Может быть, вы пригласите новых игроков, проведете успешный сезон, и в течение следующих 12 месяцев он согласится на новый контракт".



"Даже если не согласится, с ним шансы "Арсенала" попасть в топ-4 будут выше, чем без него, а им нужно быть в топ-4", — сообщил Каррагер в эфире.