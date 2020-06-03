Бэйнс останется в "Эвертоне" на 14-й сезон

"Эвертон" предложил своему левому защитнику Лейтону Бэйнсу новый однолетний контракт.

Действующий контракт Бэйнса истекает уже в конце июня, однако Лейтон останется с "ирисками" не только на этот сезон, но и на весь следующий, который станет его 14-м на "Гудисон Парк".



Бэйнс выступает за "Эвертон" после своего перехода из "Уигана" за 6 миллионов фунтов в августе 2007. За это время Лейтон провел 417 матчей — это 13-й лучший результат в истории мерсисайдского клуба.



В этом сезоне 35-летний англичанин обычно проигрывает конкуренцию на своей позиции Люке Диню, но благодаря своему колоссальному опыту остается важной фигурой в раздевалке и для главного тренера Карло Анчелотти.



Издание Sky Sports не сомневается, что Бэйнс примет предложение "Эвертона" продлить свое пребывание в клубе до июня 2021, а вот голкипер Маартен Стекеленбург, защитник Куко Мартина и нападающий Умар Ниассе, вероятно, вскоре покинут "Гудисон Парк".