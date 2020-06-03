В "Тоттенхэме" обнаружен один случай заражения коронавирусом

Пятый раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус выявил один положительный результат — в "Тоттенхэме".

В минувший понедельник и вторник медики взяли очередные пробы в количестве 1,197 штук, и только в одной из них был обнаружен COVID-19.



"В силу медицинской конфиденциальности, имя заразившегося не будет раскрыто. Теперь этот человек будет самоизолирован на семь дней, как и предписывает протокол Премьер-Лиги, после чего пройдет повторный тест", — гласит заявление "шпор".



Добавим, что суммарное количество сделанных Премьер-Лигой тестов возросло до 5,079, а представитель "Тоттенхэм" стал 13-м инфицированным, причем предыдущий, четвертый, раунд не выявил заразившихся вовсе.