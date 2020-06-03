Матч "Ньюкасла" против "Ливерпуля" хотят перенести на нейтральное поле
Выезд "Ливерпуля" к "Ньюкаслу" в заключительном туре сезона является одним из тех матчей, которые Премьер-Лига хочет провести на нейтральных полях.
До конца сезона Премьер-Лиги остается сыграть 92 матча, и накануне стало известно, что количество поединков на нейтральных полях может быть ограничено четырьмя.
Как раз одним из этих четырех матчей повышенного риска является выезд "Ливерпуля", вероятного чемпиона Премьер-Лиги к тому моменту, на "Сент-Джеймс Парк".
По информации Daily Mail, полиция Нортумбрии опасается, что фанаты "Ньюкасла", вопреки запрету на массовые собрания людей, стянутся к стадиону для того, чтобы отпраздновать конец эпохи Майка Эшли.
Эшли владеет "Ньюкаслом" 13 лет и никогда не был популярной фигурой среди фанатов "сорок". А сейчас Майк находится на пороге продажи своего клуба инвесторам из Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов. Предполагается, что к концу сезона сделка будет одобрена Премьер-Лигой.
03.06.2020 18:00
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Как обычно эти лошки умудряются везде выделиться
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