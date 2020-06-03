Adidas отказывается от Озила

Компания Adidas решила прекратить сотрудничество с полузащитником "Арсенала" Месутом Озилом.

Как известно, Озил является самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала" с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.



Пользуясь своим имиджем звезды мирового масштаба, Озил зарабатывает хорошие деньги и за пределами футбольного поля. С 2013 года компания Adidas, персональный спонсор Месута по бутсам, выплатила игроку сборной Германии 22 млн. фунтов.



Однако сейчас, сообщает немецкое издание Bild, Adidas решила разорвать отношения с Озилом, и в первую очередь это связано совсем не тем, что 31-летний полузащитник давно не показывает своей лучшей игры.



Adidas решила держаться от Озила подальше из-за политических заявлений и жестов Месута. В недавнем прошлом экс-игрок "Реала" раскритиковал власти Китая за притеснение уйгуров, а также завел дружбу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который даже был почетным гостем на его свадьбе.



Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставляет Adidas сокращать расходы, и разрыв отношений с Озилом из-за его изменившегося имиджа является одним из шагов в этом направлении.