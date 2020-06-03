Сону понравилось в армии

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин признался, что ему понравилась служба в армии Южной Кореи.

Воспользовавшись остановкой сезона из-за пандемии коронавируса, Сон отправился на свою родину, чтобы пройти обязательный трехнедельный курс в вооруженных силах.



Для Сона это совершенно точно не было потраченную впустую время. 27-летний футболист получил удовольствие от ношения военной формы и стрельбы из оружия.



"Для меня это были очень насыщенные три месяца. Это был хороший опыт. Я не могу рассказать обо всем, что делал, но я получил большое удовольствие. Рядом со мной были славные парни. Три недели службы были тяжелыми, но я старался получать удовольствие. Я не знаю, как для других, но для меня эти три недели длились очень долго, хотя это и был хороший опыт".



"В первый день мы еще не знали друг друга, и это было немного странно, но вскоре мы познакомились. Каждый день мы проводили в одном помещении. Мы находились там вдесятером, очень близко друг к другу, работая вместе и помогая друг другу, так что это было замечательное время".



"В первый день и второй день эти парни даже не могли заговорить со мной, но в конце концов мы стали шутить вместе и наслаждаться процессом", — цитирует Сона The Guardian.