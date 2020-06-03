70 процентов фанатов "Челси" не хотят возобновления сезона

70 процентов фанатов "Челси" не хотят, чтобы сезон Премьер-Лиги 2019/20 возобновлялся.

За девять туров до завершения сезона команда Фрэнка Лэмпарда удерживает место в топ-4 Премьер-Лиги и умеет хорошие шансы вернуться в Лигу Чемпионов.



В данный момент клубы Премьер-Лиги уже определились, что сезон возобновится 17 июня при пустых трибунах. Такое решение было принят после длительных консультаций с властями, игроками и тренерами.



А вот фанатов спросить забыли. По крайней мере, фанатов "Челси", которые абсолютным большинством предпочитают, чтобы Премьер-Лига подвела итоги сезона, не играя оставшиеся 92 матча.



Как сообщает Daily Star, объединение болельщиков лондонского клуба Chelsea Supporters' Trust опросило 1,114 фанатов, и 70 процентов из них не хотят, чтобы сезон возобновлялся. Также опрос показал, что 10 процентов держателей сезонных абонементов спокойно относятся к тому, что оставшиеся игры они увидят только по телевизору.