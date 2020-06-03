70 процентов фанатов "Челси" не хотят возобновления сезона

Фанаты Челси 70 процентов фанатов "Челси" не хотят, чтобы сезон Премьер-Лиги 2019/20 возобновлялся.

За девять туров до завершения сезона команда Фрэнка Лэмпарда удерживает место в топ-4 Премьер-Лиги и умеет хорошие шансы вернуться в Лигу Чемпионов.

В данный момент клубы Премьер-Лиги уже определились, что сезон возобновится 17 июня при пустых трибунах. Такое решение было принят после длительных консультаций с властями, игроками и тренерами.

А вот фанатов спросить забыли. По крайней мере, фанатов "Челси", которые абсолютным большинством предпочитают, чтобы Премьер-Лига подвела итоги сезона, не играя оставшиеся 92 матча.

Как сообщает Daily Star, объединение болельщиков лондонского клуба Chelsea Supporters' Trust опросило 1,114 фанатов, и 70 процентов из них не хотят, чтобы сезон возобновлялся. Также опрос показал, что 10 процентов держателей сезонных абонементов спокойно относятся к тому, что оставшиеся игры они увидят только по телевизору.


Метки болельщики, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 03.06.2020 15:38 # mixmaster
    пляяя, какие же они все таки уебаны. на фапле, кстати, тож лишь % 30 адеватных фанов челси. остальные - челсидоры

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  2. vyrentz 03.06.2020 15:26 # vyrentz
    потомушо обоссанцы

    4 Челси 29 48
    5 Манчестер Юнайтед 29 45
    6 Вулверхэмптон 29 43
    7 Шеффилд Юнайтед 28 43

    Источник: http://fapl.ru/

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  3. martingor 03.06.2020 15:21 # martingor
    туркменские шлюхи гаражного еблана безвиза

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  4. unclearness 03.06.2020 15:12 # unclearness
    70% фанатов членче обитает в гаражах и питается собственными екскрементами

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  5. xhakaboom 03.06.2020 15:11 # xhakaboom
    Среднестатистический геи трусы...

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  6. mr-s1n1st3r 03.06.2020 15:06 # mr-s1n1st3r
    Бояца пенсопитеки.

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  7. skydreams 03.06.2020 15:05 # skydreams
    Никто не хочет чтобы Ливерпуль титул взял

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  8. xin 03.06.2020 15:04 # xin
    как всегда очкошники трясутся за 4-ую строчку, пока бати лутают турики))

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  9. scauzer11 03.06.2020 15:01 # scauzer11
    боятся что на 8-9 месте окажутся))

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