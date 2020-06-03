70 процентов фанатов "Челси" не хотят возобновления сезона
70 процентов фанатов "Челси" не хотят, чтобы сезон Премьер-Лиги 2019/20 возобновлялся.
За девять туров до завершения сезона команда Фрэнка Лэмпарда удерживает место в топ-4 Премьер-Лиги и умеет хорошие шансы вернуться в Лигу Чемпионов.
В данный момент клубы Премьер-Лиги уже определились, что сезон возобновится 17 июня при пустых трибунах. Такое решение было принят после длительных консультаций с властями, игроками и тренерами.
А вот фанатов спросить забыли. По крайней мере, фанатов "Челси", которые абсолютным большинством предпочитают, чтобы Премьер-Лига подвела итоги сезона, не играя оставшиеся 92 матча.
Как сообщает Daily Star, объединение болельщиков лондонского клуба Chelsea Supporters' Trust опросило 1,114 фанатов, и 70 процентов из них не хотят, чтобы сезон возобновлялся. Также опрос показал, что 10 процентов держателей сезонных абонементов спокойно относятся к тому, что оставшиеся игры они увидят только по телевизору.
03.06.2020 15:00
Просмотров: 643
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
пляяя, какие же они все таки уебаны. на фапле, кстати, тож лишь % 30 адеватных фанов челси. остальные - челсидоры
(ответить)
потомушо обоссанцы
4 Челси 29 48
5 Манчестер Юнайтед 29 45
6 Вулверхэмптон 29 43
7 Шеффилд Юнайтед 28 43
Источник: http://fapl.ru/
(ответить)
туркменские шлюхи гаражного еблана безвиза
(ответить)
70% фанатов членче обитает в гаражах и питается собственными екскрементами
(ответить)
Среднестатистический геи трусы...
(ответить)
Бояца пенсопитеки.
(ответить)
Никто не хочет чтобы Ливерпуль титул взял
(ответить)
как всегда очкошники трясутся за 4-ую строчку, пока бати лутают турики))
(ответить)
боятся что на 8-9 месте окажутся))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий