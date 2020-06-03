Дини впервые с марта тренировался с "Уотфордом"

Впервые с момента остановки сезона из-за пандемии коронавируса нападающий"Уотфорда" Трой Дини провел тренировку на базе своего клуба.

Когда в прошлом месяце клубам Премьер-Лиги разрешили приступить к бесконтактным тренировкам, Дини предпочел остаться дома, указывая на свой цвет кожи и проблемы пятимесячного сына с дыханием.



Еще на прошлой неделе Трой признался, что его опасения подхватить коронавирус были развеяны, и он готов приступить к занятиям с командой. Однако в понедельник 31-летний англичанин снова остался дома.



Дини отсутствовал и во вторник, но сегодня все же явился на базу "Уотфорда" и провел тренировку в общей группе, о чем сообщает Sky Sports. Теперь у Троя есть пара недель, чтобы набрать форму к возобновлению сезона.