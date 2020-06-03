Дини впервые с марта тренировался с "Уотфордом"
Впервые с момента остановки сезона из-за пандемии коронавируса нападающий"Уотфорда" Трой Дини провел тренировку на базе своего клуба.
Когда в прошлом месяце клубам Премьер-Лиги разрешили приступить к бесконтактным тренировкам, Дини предпочел остаться дома, указывая на свой цвет кожи и проблемы пятимесячного сына с дыханием.
Еще на прошлой неделе Трой признался, что его опасения подхватить коронавирус были развеяны, и он готов приступить к занятиям с командой. Однако в понедельник 31-летний англичанин снова остался дома.
Дини отсутствовал и во вторник, но сегодня все же явился на базу "Уотфорда" и провел тренировку в общей группе, о чем сообщает Sky Sports. Теперь у Троя есть пара недель, чтобы набрать форму к возобновлению сезона.
03.06.2020 14:00
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Обычно коментов не пишу . Но сейчас не вытерпел )
Какая же это мразота обезьяна ))
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типичная гаражная туркменская шлюха
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нассал на фапловских диванных хейтерков.
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