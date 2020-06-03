Дини впервые с марта тренировался с "Уотфордом"

Трой Дини Впервые с момента остановки сезона из-за пандемии коронавируса нападающий"Уотфорда" Трой Дини провел тренировку на базе своего клуба.

Когда в прошлом месяце клубам Премьер-Лиги разрешили приступить к бесконтактным тренировкам, Дини предпочел остаться дома, указывая на свой цвет кожи и проблемы пятимесячного сына с дыханием.

Еще на прошлой неделе Трой признался, что его опасения подхватить коронавирус были развеяны, и он готов приступить к занятиям с командой. Однако в понедельник 31-летний англичанин снова остался дома.

Дини отсутствовал и во вторник, но сегодня все же явился на базу "Уотфорда" и провел тренировку в общей группе, о чем сообщает Sky Sports. Теперь у Троя есть пара недель, чтобы набрать форму к возобновлению сезона.


Метки Дини, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2020 14:00

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  1. unsave 03.06.2020 15:31 # unsave
    Обычно коментов не пишу . Но сейчас не вытерпел )
    Какая же это мразота обезьяна ))

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  2. martingor 03.06.2020 15:22 # martingor
    типичная гаражная туркменская шлюха

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  3. manutd-20champ 03.06.2020 15:13 # manutd-20champ
    нассал на фапловских диванных хейтерков.

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