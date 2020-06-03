У грандов Премьер-Лиги остается 12 дней, чтобы выкупить Вернера

Тимо Вернер У "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" остается 12 дней, чтобы активировать пункт в контракте нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера о выкупе.

До понедельника, 15 июня, приобрести Вернера можно за фиксированную сумму в 55 миллионов евро (49 млн. фунтов). Для этого достаточно заплатить указанные отступные и заручиться согласием самого игрока.

Как раз согласие самого игрока является проблемой. Приоритетом 24-летнго игрока сборной Германии остается "Ливерпуль", однако "красные" ведут себя нерешительно.

Если до указанной даты никто из грандов Премьер-Лиги не оформит трансфер Тимо, то дальше, сообщает Sky Sports, придется в первую очередь договариваться с "РБ Лейпциг".


Метки Вернер, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2020 13:05

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  1. cfclamps8 03.06.2020 13:24 # cfclamps8
    Если еще не выкупили, значит зп ломит, Нападающий за 55 это не дорого, да и альтернатив не видно

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  2. superperez101 03.06.2020 13:17 # superperez101
    санта барбара с этим вернером ничуть не уступает богатые тоже плачут вокруг игало
    но до эпопеи с неймаром далеко
    вероятно только мбаппе сможет такое превзойти

    и заметьте, только один среди них - белый
    истинный ариец

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