У грандов Премьер-Лиги остается 12 дней, чтобы выкупить Вернера

У "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" остается 12 дней, чтобы активировать пункт в контракте нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера о выкупе.

До понедельника, 15 июня, приобрести Вернера можно за фиксированную сумму в 55 миллионов евро (49 млн. фунтов). Для этого достаточно заплатить указанные отступные и заручиться согласием самого игрока.



Как раз согласие самого игрока является проблемой. Приоритетом 24-летнго игрока сборной Германии остается "Ливерпуль", однако "красные" ведут себя нерешительно.



Если до указанной даты никто из грандов Премьер-Лиги не оформит трансфер Тимо, то дальше, сообщает Sky Sports, придется в первую очередь договариваться с "РБ Лейпциг".