У грандов Премьер-Лиги остается 12 дней, чтобы выкупить Вернера
У "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" остается 12 дней, чтобы активировать пункт в контракте нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера о выкупе.
До понедельника, 15 июня, приобрести Вернера можно за фиксированную сумму в 55 миллионов евро (49 млн. фунтов). Для этого достаточно заплатить указанные отступные и заручиться согласием самого игрока.
Как раз согласие самого игрока является проблемой. Приоритетом 24-летнго игрока сборной Германии остается "Ливерпуль", однако "красные" ведут себя нерешительно.
Если до указанной даты никто из грандов Премьер-Лиги не оформит трансфер Тимо, то дальше, сообщает Sky Sports, придется в первую очередь договариваться с "РБ Лейпциг".
03.06.2020 13:05
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Последние комментарии:
Если еще не выкупили, значит зп ломит, Нападающий за 55 это не дорого, да и альтернатив не видно
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санта барбара с этим вернером ничуть не уступает богатые тоже плачут вокруг игало
но до эпопеи с неймаром далеко
вероятно только мбаппе сможет такое превзойти
и заметьте, только один среди них - белый
истинный ариец
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