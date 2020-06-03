Клопп обещает фанатам "Ливерпуля" чемпионский парад

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал болельщикам своего клуба, что "красные" все равно проведут чемпионский парад, когда это станет возможно.

Пандемия коронавируса остановила этот футбольный сезон, когда "Ливерпулю" оставалось одержать всего две победы для первого с 1990 года чемпионского титула.



Сезон Премьер-Лиги планируется возобновить 17 июня, а это означает, что "красные" могут оформить чемпионство уже в этом месяце.



В то же время ожидается, что запрет на массовые скопления людей продлится еще много месяцев, поэтому по окончании сезона у "Ливерпуля" не будет чемпионского парада по улицам города на открытом автобусе. Но это не значит, что его не будет вообще.



"Если мы станет чемпионами, то в рамках дозволенного отпразднуем это внутри команды, а когда нам разрешат, то и со всеми нашими болельщиками".



"Я могу пообещать, что парад будет, если нам разрешат. Когда бы это ни случилось. Какая разница, когда это будет! Нам нужен всего один день, когда каждый сможет выйти и отпраздновать", — сообщил Клопп BBC.