"Арсенал" готов продать Обамеянга за 20 млн. фунтов

"Арсенал" готов отпустить своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга этим летом всего за 20 миллионов фунтов.

До сих пор Обамеянг игнорировал все попытки "канониров" продлить его истекающий в июне 2021 контракт. Пьер-Эмерик хочет прибавку к его текущей зарплате в 180 тыс. фунтов в неделю и возможность выступать в Лиге Чемпионов, чего на "Эмирейтс" ему предложить не могут.



Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, не дает "Арсеналу" возможности улучшить свое предложение для Обамеянга и делает уход Пьер-Эмерика почти неизбежным — или этим летом, или через год.



В январе, когда насчет Обамеянга обратилась "Барселона", "канониры" назвали цену в 50 млн. фунтов. На сей раз, утверждает The Sun, лондонский клуб готов отпустить габонского нападающего за 20 млн. фунтов.



Но если "Арсенал" не сможет выручить 20 млн. фунтов этим летом, то не будет продавать Обамеянга задешево. В таком случае нападающий, которому через две недели исполнится 31, останется на "Эмирейтс" до конца своего контракта.