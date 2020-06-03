Дендонкер — рекордсмен этого сезона Премьер-Лиги по покрытой дистанции за матч

Полузащитник "Вулверхэмптона" Леандер Дендонкер — рекордсмен этого сезона Премьер-Лиги по покрытой дистанции в одном матче.

Свое достижение 25-летний бельгиец установил во время безголевого матча против "Брайтона" в марте, покрыв дистанцию в 13.21 км.



Преодолеть рубеж в 13 километров за одну игру также удалось четырем другим игрокам: Деле Алли из "Тотттенхэма" (13.14 км, против "Ливерпуля" в январе), Джеймсу Милнеру из "Ливерпуля" (13.11 км, против "Шеффилд Юнайтед" в январе), Томашу Соучеку из "Вест Хэма" (13.10 км, против "Манчестер Сити" в феврале) и Бернарду Силве из "Манчестер Сити" (13.07 км, против "Лестера" в декабре).



А вот по суммарной дистанции, покрытой со старта сезона, нет равных полузащитнику "Саутгемптона" Джеймсу Уорд-Проузу — он преодолели уже 334.58 км. Другие рабочие лошадки, выбежавшие из 300 км, — это Деклан Райс из "Вест Хэма" (317.21 км), Абдулай Дукуре из "Уотфорда" (309.57 км), Джек Корк из "Бернли" (304.29 км) и Роберто Фирмино из "Ливерпуля" (301.88 км).



Что же касается самых бегающих команд, то здесь господствуют аутсайдеры. Игроки "Брайтона" суммарно преодолели дистанцию в 3,260 км в этом сезоне. Показатель "Норвича" — 3,230 км, "Борнмута" — 3,225 км.











