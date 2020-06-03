Бент призвал "Тоттенхэм" арендовать Коутиньо

Филиппе Коутиньо Экс-нападающий "Тоттенхэма" Даррен Бент призвал "шпор" арендовать полузащитника Филиппе Коутиньо у "Барселоны" на следующий сезон.

Согласно слухам, "Барселона" отчаялась найти щедрого покупателя на Коутиньо и теперь собирается сновать отправить возвращающегося из "Баварии" Филиппе в аренду.

Приоритетом для Коутиньо является переезд в Премьер-Лигу, и Бент уговаривает свой бывший клуб не скупиться на сезон аренды 27-летнего бразильца.

"Мы говорим об игроке самого, самого высокого уровня, который очень, очень хорошо знает Премьер-Лигу. Это не так, что ты идешь на риск".

"Коутиньо — игрок топ-ровня. Это суперзвезда, в которой "Тоттенхэм" нуждается, даже если они смогут его только арендовать. Это того рода суперзвезда, которая может заманить в клуб других суперзвезд".

"Лично бы я без колебаний заплатил эти 8 миллионов фунтов, чтобы заполучить его. Всего 8 миллионов фунтов за год пользования игроком топ-уровня вроде него?"

"Ты должен рискнуть, потому что в конце концов это может оправдать себя в лучшем виде. Он может превратить "шпор" в грозную силу".

"Я бы даже не стал раздумывать — я бы просто сделал это", — сообщил Бент Football Insider.


Метки Барселона, Бент, Коутиньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2020 09:00

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  1. fanstevengerrard 03.06.2020 09:32 # fanstevengerrard
    "Мы говорим об игроке самого, самого высокого уровня, который очень, очень хорошо знает Премьер-Лигу. Это не так, что ты идешь на риск".

    Источник: http://fapl.ru/posts/78825/?c=1

    "Ты должен рискнуть, потому что в конце концов это может оправдать себя в лучшем виде. Он может превратить "шпор" в грозную силу".

    Источник: http://fapl.ru/posts/78825/?c=1

    Биполярочка?

    (ответить)

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