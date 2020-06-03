Бент призвал "Тоттенхэм" арендовать Коутиньо

Экс-нападающий "Тоттенхэма" Даррен Бент призвал "шпор" арендовать полузащитника Филиппе Коутиньо у "Барселоны" на следующий сезон.

Согласно слухам, "Барселона" отчаялась найти щедрого покупателя на Коутиньо и теперь собирается сновать отправить возвращающегося из "Баварии" Филиппе в аренду.



Приоритетом для Коутиньо является переезд в Премьер-Лигу, и Бент уговаривает свой бывший клуб не скупиться на сезон аренды 27-летнего бразильца.



"Мы говорим об игроке самого, самого высокого уровня, который очень, очень хорошо знает Премьер-Лигу. Это не так, что ты идешь на риск".



"Коутиньо — игрок топ-ровня. Это суперзвезда, в которой "Тоттенхэм" нуждается, даже если они смогут его только арендовать. Это того рода суперзвезда, которая может заманить в клуб других суперзвезд".



"Лично бы я без колебаний заплатил эти 8 миллионов фунтов, чтобы заполучить его. Всего 8 миллионов фунтов за год пользования игроком топ-уровня вроде него?"



"Ты должен рискнуть, потому что в конце концов это может оправдать себя в лучшем виде. Он может превратить "шпор" в грозную силу".



"Я бы даже не стал раздумывать — я бы просто сделал это", — сообщил Бент Football Insider.