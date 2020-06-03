Агент не верит, что "Ювентус" купит Жоржиньо

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо не верит, что его клиент перейдет в "Ювентус" в ближайшее трансферное окно.

На протяжении последних недель ходят упорные слухи, что главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри, поработавший с Жоржиньо не только в "Челси", но и в "Наполи", хочет снова воссоединиться с итальянцем бразильского происхождения.



Однако агент Жоао Сантос по-прежнему отрицает какой-либо контакт с "Ювентусом" и считает, что в изменившемся экономическом климате трансфер 28-летнего Жоржиньо едва ли возможен.



"Я узнаю об этих постоянных слухах только из газет, потому что никто из "Ювентуса" не обращался ко мне. Сарри очень его ценит как человека и как игрока, они очень хорошо работали вместе, но и только".



"Парень думает только о "Челси", он уже приступил к тренировкам и готовится к возобновлению сезона Премьер-Лиги".



"Если вам интересно мое мнение, сегодня "Ювентусу" было бы сложно купить его. Почему? Потому что мы больше не увидим привычного нам рынка. Экономический эффект от пандемии будет огромен. Кроме того, у Жоржиньо есть контракт с "Челси" до 2023 года, он их вице-капитан и считается очень важным игроком в команде", — сообщил Сантос TuttoJuve.