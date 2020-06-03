Клубы Премьер-Лиги обсудят возможность дозаявить новичков на остаток сезона

Клубы Премьер-Лиги обсудят возможность добавления новых игроков в свои заявки на остаток сезона 2019/20.

Как сообщает Sky Sports, некоторые клубы дивизиона выступают за то, чтобы в связи с возникшей паузой им разрешили изменить те списки из 25 игроков, которые они подавали в феврале.



К примеру, некоторые клубы сознательно убирали из своих заявок игроков, на восстановление которых во второй половине сезона они даже не рассчитывали. Среди таких значатся голкипер "Астон Виллы" Том Хитон и защитник "Ньюкасла" Пол Дамметт.



Другой нюанс касается истекающих в конце июня контрактов. Премьер-Лига разрешила краткосрочное продление таких соглашений, но это возможно лишь с одобрения игроков — если клубы лишатся каких-то футболистов, то было бы логично дать им возможность добавить других.



В то же время другие клубы чувствуют, что возможность дозаявить новых игроков даст кому-то несправедливое преимущество на концовку сезона — например, "Челси" смог бы добавить в свою команду Хакима Зийеша, а "Арсенал" усилился бы Вильямом Салиба.



Во время ближайшей видеокоференции клубы Премьер-Лиги также постараются решить вопросы с увеличением количества разрешенных замен, с нейтральными полями и с использованием VAR в оставшихся матчах.