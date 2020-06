Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" обнаружил альтернативу Джейдону Санчо. "Арсенал" рискует упустить Томаса Партея. Гари Невилл ищет жильца в свой пентхаус. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Вингер Джейдон Санчо по-прежнему хочет вернуться в Премьер-Лигу, однако дортмундская "Боруссия" не понизит его цену в 100 миллионов фунтов. (Goal)



В качестве альтернативы Санчо "Манчестер Юнайтед" рассматривает 19-летнего Тьяго Альмаду из "Велес Сарсфилд". (Manchester Evening News)



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан разговаривал с агентом полузащитника "Юнайтед" Полем Погба. (Le 10 Sport)



"Лацио" открыт к предложениям насчет полузащитника Сергея Милинкович-Савича, которого ранее сватали в "Юнайтед". (Goal)



Защитник Аксель Туанзебе откажет "Бешикташу" и останется в "Юнайтед". (The Sun)



Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар предпочитает "Ювентус", а не "Манчестер Сити". (Calciomercato)



ПСЖ может увести полузащитника "Атлетико" Томаса Партея из под носа у "Арсенала". (Mundo Deportivo)



"Тоттенхэм" разрешил защитнику Данни Роузу остаться в "Ньюкасле" до конца сезона. (Football Insider)



У "Ньюкасла" появились шансы заполучить нападающего Эдинсона Кавани, который покидает ПСЖ свободным агентом и не смог договориться с "Интером" по зарплате. (Daily Express)



"Эвертон" сражается с ПСЖ за полузащитника "Лацио" Адама Марушича. (Le 10 Sport)



"Брайтон" проигрывает борьбу "Марселю" за нападающего "Ренна" Мбайе Ньянга, оцениваемого в 15 млн. фунтов. (Daily Star)



Другое



Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп посоветовал своим игрокам носить маски и перчатки каждый раз, выходя из дома. (The Guardian)



Главный тренер "Бернли" Шон Дайч недоволен своим клубом, который никак не продлит истекающие контракты игроков. (Daily Mail)



Некоторым клубам Премьер-Лиги придется играть по три матча за семь дней после возобновления сезона. (The Guardian)



Инспекторы, посетившие тренировочные базы клубов Премьер-Лиги, обеспокоены привычкой игроков регулярно плеваться. Плевки способствуют распространению коронавируса. (Daily Mirror)



Бывший защитник "Сити" Недум Онуоа, ныне выступающий за "Реал Солт-Лейк", заявил, что более не чувствует себя в безопасности в США. (Daily Mirror)



Экс-защитник "Юнайтед" Гари Невилл сдает пентхаус в своем отеле за 25 тыс. фунтов в неделю. В цену включен завтрак и живые цветы и кабельное телевидение. (The Sun)



Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин потратил 30 тыс. фунтов на двух сторожевых собак. (The Sun)



"Юнайтед" передал 7,000 бутылок пива и сидра своим сотрудникам в качестве награды за проявленную стойкость во время последних трех месяцев. (Daily Star)