Игало поможет МЮ подниматься "выше и выше"

Нападающий Одион Игало пообещал, что поможет "Манчестер Юнайтед" подниматься все "выше и выше" после продления своей аренды.

В первый день лета "красные дьяволы" объявили о том, что арендное соглашение с "Шанхай Шеньхуа" по Игало было продлено до 31 января 2021.



Одион, забивший четыре гола в восьми матчах после своего перехода в заключительный день зимнего трансферного окна, счастлив задержаться в клубе своей мечты и надеется продолжать приносить пользу.



"Я очень счастлив. Находиться здесь — это мечта для меня. Я в восторге и рвусь в бой. С первого дня здесь я дал четко понять, что хочу любой ценой зацепиться за эту возможность".



"Как я уже говорил, я с юных лет поддерживаю этот клуб и всегда мечтал играть за него. Теперь, когда моя аренда продлена до конца января, я смогу еще лучше сосредоточиться на выступлении здесь".



"Я просто хочу упорно работать и наслаждаться этим. Я хочу поддерживать команду и делать все возможное, чтобы мы поднимались выше и выше", — цитирует Игало Sky Sports.