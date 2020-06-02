"Удинезе" сделал предложение Мэтти Лонгстаффу

Юный полузащитник "Ньюкасла" Мэтти Лонгстафф получил заманчивое предложение от "Удинезе".

В данный момент 20-летний Лонгстафф все еще находится на юниорском контракте, получая скромные 850 фунтов в неделю.



Ранее в этом сезоне младший брат Шона Лонгстаффа отклонил предложение "сорок" о новом контракте и сейчас находится всего в четырех неделях от того, чтобы стать свободным агентом.



По информации Sky Sports, этой ситуацией надеется воспользоваться "Удинезе", предложив Мэтти пятилетний контракт с зарплатой в 15 тыс. фунтов в неделю, хотя Daily Star сообщает о 30 тыс. фунтов каждые семь дней.



Лонгстафф, отметивший свой дебют за "Ньюкасл" в октябре голом против "Манчестер Юнайтед", еще до пандемии коронавируса побывал в Италии, где провел очные переговоры с "Удинезе".



Если Мэтти согласится перебраться в Серию А, то "Удинезе" все равно придется выплатить компенсацию "сорокам" — порядка 400 тыс. фунтов, за воспитание игрока.