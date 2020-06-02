Мина угодил в лазарет "Эвертона" на несколько недель

Йерри Мина Полузащитник "Эвертона" Йерри Мина пропустит возобновление сезона Премьер-Лиги из-за полученной на тренировке травмы.

Как сообщает Sky Sports, Мина получил надрыв мышцы бедра во время тренировки "ирисок" в минувшую пятницу. На восстановление Йерри потребуется несколько недель.

По всей видимости, 25-летний игрок сборной Колумбии не будет готов к уикенду 19-21 июня, когда "Эвертон" проведет свой первый матч после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Мина сыграл 25 матчей, включая 23 в стартовом составе, и отметился двумя голами — дублем против "Уотфорда" в феврале.


Метки Мина, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2020 22:00

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  1. lambert757 02.06.2020 22:17 # lambert757
    А пока после травмы наберёт форму, то половина игр пройдёт уже

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