Мина угодил в лазарет "Эвертона" на несколько недель

Полузащитник "Эвертона" Йерри Мина пропустит возобновление сезона Премьер-Лиги из-за полученной на тренировке травмы.

Как сообщает Sky Sports, Мина получил надрыв мышцы бедра во время тренировки "ирисок" в минувшую пятницу. На восстановление Йерри потребуется несколько недель.



По всей видимости, 25-летний игрок сборной Колумбии не будет готов к уикенду 19-21 июня, когда "Эвертон" проведет свой первый матч после паузы, вызванной пандемией коронавируса.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Мина сыграл 25 матчей, включая 23 в стартовом составе, и отметился двумя голами — дублем против "Уотфорда" в феврале.