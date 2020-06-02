Клубам Премьер-Лиги разрешили играть товарищеские матчи

Клубы Премьер-Лиги получили разрешение на товарищеские матчи перед возобновлением сезона 17 июня.

Напомним, с прошлой недели командам высшего английского дивизиона разрешено проводить полноценные тренировки при соблюдении всех мер безопасности.



Естественно, одних тренировок недостаточно, чтобы сразу начать играть матчи соревновательного уровня, и сегодня Премьер-Лига исправила это упущение.



Как сообщает The Telegraph, Премьер-Лига разрешила клубам играть товарищеские матчи как на стадионах, так и на тренировочных базах.



При этом клубам запрещено совершать выезды продолжительностью более 90 минут. Все игроки должны приезжать в своих машинах, а желательно — сразу в форме. В качестве рефери могут выступать только члены тренерских штабов. Перед матчем необходимо произвести оценку риска стадиона или тренировочной базы.