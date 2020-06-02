"Манчестер Сити" предупредил Фодена

"Манчестер Сити" вынес предупреждение полузащитнику Филу Фодену, который был замечен играющим в футбол на пляже с фанатами.

Соскучившийся по футболу Фоден провел минувшее воскресенье на общественном пряже в Формби, близ Ливерпуля.



Фил не только сыграл в футбол на песке, рискуя получить травму, но также сделал несколько совместных фотографий с фанатами, пренебрегая правилами социального дистанцирования.



На "Этихад" встревожены поступком 20-летнего англичанина особенно потому, что команды Премьер-Лиги уже приступили к контактным тренировкам — рискуя стать переносчиком коронавируса, Фоден ставит под угрозу всех своих одноклубников.



Evening Standard утверждает, что боссы клуба с "Этихад" ограничатся устным внушением и не будут штрафовать Фодена на первый раз.



