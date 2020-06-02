"Манчестер Сити" предупредил Фодена
"Манчестер Сити" вынес предупреждение полузащитнику Филу Фодену, который был замечен играющим в футбол на пляже с фанатами.
Соскучившийся по футболу Фоден провел минувшее воскресенье на общественном пряже в Формби, близ Ливерпуля.
Фил не только сыграл в футбол на песке, рискуя получить травму, но также сделал несколько совместных фотографий с фанатами, пренебрегая правилами социального дистанцирования.
На "Этихад" встревожены поступком 20-летнего англичанина особенно потому, что команды Премьер-Лиги уже приступили к контактным тренировкам — рискуя стать переносчиком коронавируса, Фоден ставит под угрозу всех своих одноклубников.
Evening Standard утверждает, что боссы клуба с "Этихад" ограничатся устным внушением и не будут штрафовать Фодена на первый раз.
02.06.2020 20:00
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