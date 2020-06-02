Киоун призывает назачить Венгера президентом "Арсенала"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает Арсена Венгера идеальным кандидатом на роль нового президента "канониров".

На прошлой неделе "Арсенал" объявил об уходе на пенсию сэра Чипса Кесвика. Предполагается, что клуб с "Эмирейтс" не будет назначать нового президента, чья должность при владельце Стэне Кроенке стала декоративной, однако Киоун хотел бы видеть в этой роли Венгера, который отработал 22 сезона в качестве главного тренера.



"Сэр Чипс трудился на благо клуба 15 лет, продолжив дело Питер Хилл-Вуда, поэтому я думаю, клуб с уважением относится к проделанной им работе".



"Если теперь Арсен Венгер войдет в руководство, это будет чем-то особенным. Думаю, это стало бы почти идеальным ответом Кроенке, молодому Джошу Кроенке. Ему нужен этот старший товарищ рядом, у которого есть опыт".



"Некоторые люди подумали бы, что это напугает Микеля Артету, но я так не думаю. Если ты успешная личность, ты не переживаешь, кто находится рядом с тобой. Ты должен быть готов к любому, кто может войти в эту дверь".



"Поэтому я бы отреагировал аплодисментами, если бы "Арсенал" ввел Арсена Венгера в руководство", — сообщил Киоун talkSPORT.