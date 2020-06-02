Давид Луис близок к новому контракту с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Давид Луис близок к подписанию нового двухлетнего контракта с лондонским клубом.

Перебравшись на "Эмирейтс" прошлым летом из "Челси", Луис заключил с "канонирами контракт только на 12 месяцев, а не на 24, как все тогда думали.



Таким образом, над "Арсеналом" нависла угроза лишиться своего ведущего защитника до окончания сезона — уже 30 июня.



Однако Daily Mirror утверждает, что 33-летнему бразильцу и "Арсеналу" удалось договориться о новой сделке — предположительно, с понижением базовой зарплаты и обширной шкалой бонусов. Анонсированное Давидом возвращение в "Бенфику" откладывается.



"Я разговаривал с ним. Он находился вместе со своим агентом Киа (Джурабчаном) в машине, и они направлялись в "Арсенал", чтобы подписать контракт на один или два года. Давиду Луису 33 года, и ему нужно зарабатывать деньги", — сообщил президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра португальскому телевидению.