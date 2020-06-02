"Барселона" обратилась насчет Эрика Гарсии

"Барселона" сделала запрос насчет испанского защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии.

Как известно, Гарсия является продуктом академии "Барселоны", где он считался одним из талантливейших игроков своей возрастной группы. Однако в 2017 году Эрик отправился в "Сити".



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола всегда высоко отзывался о перспективах Гарсии, которому он устроил профессиональный дебют против "Лестера" в Кубке Лиги в 2018 году.



В этом сезоне 19-летний Гарсия, в том числе благодаря кадровым проблемам "Сити", стал полноценным членом первой команды, сыграв 11 матчей.



Как сообщает ESPN, в "Барселоне" внимательно следят за прогрессом своего воспитанника и считают Гарсию идеальным центральным защитником для своего стиля игры — Эрик впитывал философию каталонского клуба с пеленок.



Более того, "Барселона", которая прошлым летом проиграла борьбу "Ювентусу" за Маттейса Де Лигта и которая все еще ищет преемника для 33-летнего Жерара Пике, даже сделала запрос насчет Гарсии.



Однако "Сити" ответил решительным отказом, дав понять "Барселоне", что Гарсия не продается ни за какие деньги.