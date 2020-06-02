Артета попытается уговорить Обамеянга остаться в "Арсенале"

Пьер-Эмерик Обамеянг и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета вмешался в ситуацию с Пьер-Эмериком Обамеянгом и теперь попытается уговорить своего капитана остаться на "Эмирейтс".

В данный момент у Обамеянга остается чуть более года по контракту, что заставляет "Арсенал" сделать выбор: или попытаться заключить новый контракт, или продать Пьер-Эмерика, пока такая возможность сохраняется.

Однако Артета отчаянно хочет сохранить Обамеянга и не готов доверить спортивному директору Раулю Санллехи и техническому директору Эду самим решить судьбу габонского нападающего.

Как сообщает The Telegraph, Артета уже готовится к переговорам с Пьер-Эмериком и его отцом, надеясь убедить 30-летнего габонца связать свое будущее с лондонским клубом.

Артета попытается убедить Обамеянга и его окружение, что "Арсенал" снова сможет бороться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и претендовать на трофеи.

Если же Обамеянг наотрез откажется, "Арсенал" будет вынужден продать своего лучшего бомбардира примерно за 35 миллионов фунтов. В услугах Пьер-Эмерика могут быть заинтересованы "Челси", "Интер" и ПСЖ.


Метки Арсенал, Артета, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2020 16:00

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  1. superperez101 02.06.2020 16:39 # superperez101
    вечно барахтаться рядом с лигой чемпионов? что он ему может предложить? может стеночки? забегания? красивые комбинации?

    (ответить)

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