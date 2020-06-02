Артета попытается уговорить Обамеянга остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета вмешался в ситуацию с Пьер-Эмериком Обамеянгом и теперь попытается уговорить своего капитана остаться на "Эмирейтс".

В данный момент у Обамеянга остается чуть более года по контракту, что заставляет "Арсенал" сделать выбор: или попытаться заключить новый контракт, или продать Пьер-Эмерика, пока такая возможность сохраняется.



Однако Артета отчаянно хочет сохранить Обамеянга и не готов доверить спортивному директору Раулю Санллехи и техническому директору Эду самим решить судьбу габонского нападающего.



Как сообщает The Telegraph, Артета уже готовится к переговорам с Пьер-Эмериком и его отцом, надеясь убедить 30-летнего габонца связать свое будущее с лондонским клубом.



Артета попытается убедить Обамеянга и его окружение, что "Арсенал" снова сможет бороться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и претендовать на трофеи.



Если же Обамеянг наотрез откажется, "Арсенал" будет вынужден продать своего лучшего бомбардира примерно за 35 миллионов фунтов. В услугах Пьер-Эмерика могут быть заинтересованы "Челси", "Интер" и ПСЖ.