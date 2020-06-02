Абрамович поддержит Лэмпарда на трансферном рынке

Фрэнк Лэмпард и Роман Абрамович Владелец "Челси" Роман Абрамович готов поддержать главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда на трансферном рынке.

Как известно, пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб клубам, которые были вынуждены серьезно пересмотреть свои трансферные бюджеты на лето.

Однако на "Стэмфорд Бридж" увидели в этом хорошую возможность для себя. Возможность воспользоваться финансовыми затруднениями других клубов и приобрести нужных игроков по сниженной цене.

По информации The Athletic, Лэмпард уже заручился поддержкой Абрамовича насчет летних приобретений, своей целью номер один избрав левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла, который до грянувшего кризиса оценивался в 85 миллионов фунтов.

Также "Челси" составил шорт-лист по укреплению атакующей игры, включив в свой список Кая Хаверца из "Байера", Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", Тимо Вернера из "РБ Лейпциг" и Муссу Дембеле из "Лиона".


Метки Абрамович, Лэмпард, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 02.06.2020 16:40 # superperez101
    пенсы скатились, уже скоро будут как арсенал

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  2. xhakaboom 02.06.2020 15:22 # xhakaboom
    Купят одних геев на радость чулси88

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