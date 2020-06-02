Абрамович поддержит Лэмпарда на трансферном рынке

Владелец "Челси" Роман Абрамович готов поддержать главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда на трансферном рынке.

Как известно, пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб клубам, которые были вынуждены серьезно пересмотреть свои трансферные бюджеты на лето.



Однако на "Стэмфорд Бридж" увидели в этом хорошую возможность для себя. Возможность воспользоваться финансовыми затруднениями других клубов и приобрести нужных игроков по сниженной цене.



По информации The Athletic, Лэмпард уже заручился поддержкой Абрамовича насчет летних приобретений, своей целью номер один избрав левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла, который до грянувшего кризиса оценивался в 85 миллионов фунтов.



Также "Челси" составил шорт-лист по укреплению атакующей игры, включив в свой список Кая Хаверца из "Байера", Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", Тимо Вернера из "РБ Лейпциг" и Муссу Дембеле из "Лиона".