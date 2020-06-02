Жиру остался в "Челси", чтобы продолжать выигрывать трофеи

Нападающий "Челси" Оливье Жиру объяснил свою мотивацию при продлении контракта с лондонским клубом.

Первую половину этого сезона Жиру почти полностью провел в запасе, вчистую проигрывая конкуренцию Тэмми Абрахэму. Оливье отчаянно хотел покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе.



Однако "Челси" не удалось найти другого нападающего в зимнее окно, и поэтому Жиру был вынужден остаться. Как раз тогда же Абрахэм угодил в лазарет, и главный тренер Фрэнк Лэмпард был вынужден довериться 33-летнему французу.



Жиру блестяще воспользовался своим шансом, а затем продлил сотрудничество с "Челси" на следующий сезон. На то у Оливье было несколько причин.



"Я просто воспользовался своим шансом и отблагодарил тренера за доверие, которое он оказал мне".



"В конце концов именно поэтому клуб дал мне возможность продлить свое пребывание в "Челси", и я немедленно согласился, потому что мне нравится здесь. Я хочу продолжать выигрывать трофеи и хочу продолжать показывать тренеру, что он может рассчитывать на меня".



"Кроме того, учитывая всю эту ситуацию с коронавирусным карантином, я не чувствовал комфортным отправляться за рубеж и перевозить свою семью из места, где мы освоились. Я много думаю о качестве жизни, и в этом плане у нас все замечательно. Семья многое значит для меня", — сообщил Жиру официальному веб-сайту "Челси".