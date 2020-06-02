Хазенхюттль заключил новый контракт с "Саутгемптоном" до 2024 года
Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль заключил со своим клубом новый контракт до 2024 года.
Хазенхюттль тренирует "святых" уже 18 месяцев — с декабря 2018, когда он пришел на место уволенного Марка Хьюза.
52-летний австриец стал популярной фигурой среди фанатов и боссов клуба с "Сент-Мэри", несмотря на один из самых позорных дней в истории "Саутгемптона" — домашнее поражение 9:0 от "Лестера" в октябре.
На момент остановки сезона в марте "святые" занимали достаточно комфортное 14-е место, поэтому клуб решил с пользой использовать эту паузу, договорившись с Ральфом о новой сделке.
"Для меня это было простое решение. Простое из-за отношений, которые я выстроил с клубом, игроками и фанатами, а также из-за их отношений со мной", — сообщил Хазенхюттль.
02.06.2020 13:00
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