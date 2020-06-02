Клопп: "Мы еще не чемпионы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда пока не ощущает себя чемпионами Премьер-Лиги.

Отрыв "Ливерпуля" в 25 очков над ближайшим преследователем не оставляет никаких сомнений насчет судьбы титула, если сезон 2019/20 будет возобновлен.



Однако Клопп предупреждает свою команду не расслабляться раньше времени — "красным" все еще нужно достичь своей цели.



"Приятно думать о чемпионстве, но мы еще не чемпионы, и мы знаем это. Мы знаем, что мы близки, но дело еще не сделано. Нам остается разыграть 27 очков, и мы постараемся изо всех сил, чтобы набрать все 27".



"Мы пока еще не чемпионы. Мы должны играть футбольные матчи и должны выигрывать их. Мы не хотим перестать побеждать после двух матчей или вроде того. Я не вижу результатов, предначертанных звездами, — мы должны добиваться результатов упорным трудом", — цитирует Клоппа BBC.