Клопп: "Мы еще не чемпионы"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда пока не ощущает себя чемпионами Премьер-Лиги.

Отрыв "Ливерпуля" в 25 очков над ближайшим преследователем не оставляет никаких сомнений насчет судьбы титула, если сезон 2019/20 будет возобновлен.

Однако Клопп предупреждает свою команду не расслабляться раньше времени — "красным" все еще нужно достичь своей цели.

"Приятно думать о чемпионстве, но мы еще не чемпионы, и мы знаем это. Мы знаем, что мы близки, но дело еще не сделано. Нам остается разыграть 27 очков, и мы постараемся изо всех сил, чтобы набрать все 27".

"Мы пока еще не чемпионы. Мы должны играть футбольные матчи и должны выигрывать их. Мы не хотим перестать побеждать после двух матчей или вроде того. Я не вижу результатов, предначертанных звездами, — мы должны добиваться результатов упорным трудом", — цитирует Клоппа BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2020 12:00

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