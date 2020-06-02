Эда Вудворда могут не пустить на "Олд Траффорд"

Высшему руководству клубов Премьер-Лиги могут запретить посещать свои стадионы после возобновления сезона.

Как известно, остаток этого сезона Премьер-Лиги пройдет без зрителей. Клубам разрешат играть домашние матчи на своих стадионах, за исключением нескольких игр повышенного риска, которые планируется перенести на нейтральные поля.



При этом Премьер-Лига и британское правительство хотят, чтобы на стадионах было как можно меньше людей. На матчи будут допущены только те, без кого играть в футбол не представляется возможным — около 250 человек.



Как сообщает Daily Star, в числе тех, кому будет закрыт доступ на стадионы, окажутся не только рядовые сотрудники клубов, но также спортивные директоры, руководители, исполнительные директоры и президенты.



Не будет на трибунах и главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, правда, это решение он принял самостоятельно, сообщает Daily Mail.