Матчей на нейтральных полях будет не более четырех

Премьер-Лига надеется, что количество матчей, которые придется провести на нейтральных поля, ограничится четырьмя.

Вопреки первоначальной рекомендации британского правительства, Премьер-Лига решила сохранить за клубами возможность играть матчи дома и на выезде в остатке сезона.



На прошлой неделе появилась информация, что полиция выделила 12 матчей повышенного риска из оставшихся 92, и эти 12 матчей можно будет сыграть только на нейтральных полях.



В числе этих матчей назывался и потенциально чемпионский для "Ливерпуля" — команда Юргена Клоппа рисковала поднять чемпионский кубок не просто на пустом стадионе, но и на чужом.



Однако Daily Mail утверждает, что боссы Премьер-Лиги надеются ограничить количество матчей на нейтральных полях четырьмя, при этом "Ливерпулю" будет позволено получить заветный трофей на своем "Энфилде".