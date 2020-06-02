Роджерс объяснил, почему передумал брать Каррагера в свой штаб

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс объяснил, почему он передумал принимать Джейми Каррагера в свой тренерский штаб в "Ливерпуле".

В прошлом месяце Каррагер рассказал, что мог стать ассистентом Роджерса. Джейми был готов принять соответствующее предложение Брендана, но тот передумал.



Оказывается, Роджерс отозвал свое предложение, потому что понял, что Каррагер пока не готов повесить бутсы на гвоздь.



"Все довольно просто. Это забавно, потому что Джейми задавал мне этот же вопрос, когда мы играли против "Ливерпуля" ранее в этом году".



"Все просто. Я брался за работу с намерением видеть его в своем тренерском штабе, а не среди игроков. Но когда я встретился с ним лицом к лицу перед началом предсезонного периода, у меня сложилось впечатление, что он больше хочет играть".



"Я осознал, что эта роль не для него. Примерно так же было с Коло Туре. Смотрите: я привел его в "Ливерпуль", затем взял в "Селтик", и когда он уже не был уверен, чего хочет, я предложил ему войти в мой штаб. Примерно на то же я рассчитывал в случае с Джейми".



"Он был прав, что хотел продолжать играть, но в то время играющий тренер был не для меня. Однако он был абсолютно великолепен в мой период там", — цитирует Роджерса Liverpool Echo.