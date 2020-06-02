"Юнайтед" потратит на Игало еще 10.5 млн. фунтов

Одион Игало Продление аренды нападающего "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало обойдется "Юнайтед" в 10.5 млн. фунтов.

Накануне "красные дьяволы" официально объявили, что истекшая 31 мая аренда Игало была продлена на восемь месяцев — до конца января 2021.

Отчаянное желание 30-летнего нигерийца задержаться в клубе своей мечты и остановка международного авиасообщения заставили "Шанхай Шеньхуа" смягчить свою позицию, хотя изначально китайский клуб был готов лишь обсудить продажу игрока.

Как сообщает Daily Mail, теперь "Шанхай Шеньхуа" получит от "Юнайтед" в качестве арендной платы 6 млн. фунтов. Кроме того, "дьяволы" будут субсидировать менее половины зарплаты Игало — 130 из 300 тыс. фунтов в неделю.

Таким образом, суммарные затраты "Юнайтед" на Игало до конца января составят более 10 млн. фунтов. Выкупить же Одиона "Шанхай Шеньхуа" предлагал за 20 млн. фунтов.


Метки Игало, Манчестер Юнайтед, Шанхай Шеньхуа

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2020 08:00

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