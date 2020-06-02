"Юнайтед" потратит на Игало еще 10.5 млн. фунтов

Продление аренды нападающего "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало обойдется "Юнайтед" в 10.5 млн. фунтов.

Накануне "красные дьяволы" официально объявили, что истекшая 31 мая аренда Игало была продлена на восемь месяцев — до конца января 2021.



Отчаянное желание 30-летнего нигерийца задержаться в клубе своей мечты и остановка международного авиасообщения заставили "Шанхай Шеньхуа" смягчить свою позицию, хотя изначально китайский клуб был готов лишь обсудить продажу игрока.



Как сообщает Daily Mail, теперь "Шанхай Шеньхуа" получит от "Юнайтед" в качестве арендной платы 6 млн. фунтов. Кроме того, "дьяволы" будут субсидировать менее половины зарплаты Игало — 130 из 300 тыс. фунтов в неделю.



Таким образом, суммарные затраты "Юнайтед" на Игало до конца января составят более 10 млн. фунтов. Выкупить же Одиона "Шанхай Шеньхуа" предлагал за 20 млн. фунтов.