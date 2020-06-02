Почеттино считает, что он изменил английский футбол

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что он помог изменить менталитет английского футбола.

Почеттино получил приглашение в "Тоттенхэм" в 2014 году после полутора ярких сезонов, проведенных в "Саутгемптоне".



Аргентинскому специалисту кажется, что в период своей работы на "Сент-Мэри" он задал новый тренд — и в плане стиля футбола, и в плане доверия молодежи, — который затем подхватили другие.



"Футбол в Англии изменился благодаря тому "Саутгемптону" в сезоне 2013/14. Нет другой такой команды, которая бы оказала столь же большое влияние на менталитет".



"Мы пришли в клуб, где президентом был Никола Кортезе, который обеспечил нам все необходимое, чтобы создать нечто уникальное для английского футбола. Мы продемонстрировали невероятную способность адаптироваться к совершенно другим условиям".



"Мы обнаружили группу игроков, которые хотят учиться за счет опыта, принесенного нами из испанского футбола, и которые обладают мастерством, чтобы играть в другом стиле, нежели каждый в Англии привык".



"Молодые игроки начали проявлять себя, а люди начали доверять молодым игрокам, в том числе в английской сборной", — цитирует Почеттино Evening Standard.